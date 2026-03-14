トップアスリート視点での独自解説を展開

新しい未来のテレビ「ABEMA」は13日、大相撲春場所（エディオンアリーナ大阪）の中日となる15日にフィギュ アスケート・ペアの元日本代表、高橋成美さんがゲスト解説で出演すると発表した。ミラノ・コルティナ五輪ではペア金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の中継解説で話題となった高橋さん。どんなコメントが飛び出すだろうか。

中日のゲスト解説を務める高橋さんは、世界選手権で日本ペア史上初となる銅メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪でりくりゅうが金メダルを獲得した際に、「すごいすごいすごいすごいすごいすごい。この演技、宇宙一ですよ」とコメントするなど、ペア解説で話題となった。

34歳の高橋さんは「氷上も大好きですが、土俵上も大好きです！！よろしくお願いします！！」とコメント。注目のポイントを問われると、「取組前の集中の高め方や、瞬発力、身体の柔軟性に注目したいです！！」としている。

また、七日目の14日のゲスト解説は、2016年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダルの登坂絵莉さんが務める。「レスリング選手ならではの視点で、皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです」と意気込みを寄せた。



（THE ANSWER編集部）