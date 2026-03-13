楽天の今季の開幕投手が4年目右腕の荘司康誠投手（25）に決定した。13日の中日との試合後、三木監督が「開幕投手、いきましょう」明言した。荘司は初の大役。27日のオリックス戦（京セラD）で先発マウンドに上がる。荘司は「特別なポジション。任せていただく以上はチームの柱として、最初だけじゃなくシーズンを通してチームに勝利をもたらす責任があると思うので。そういう部分は意気に感じて、しっかり自分が引っ張ってい