◇プロ野球セ・リーグ DeNA5-0中日(13日、横浜スタジアム)DeNAの島田舜也投手が3者連続3球三振の快記録を達成しました。5-0の5回、先頭打者の4番細川成也選手に対して、低めのストレートやフォークで追い込むと、カーブでタイミングを外し、空振り三振。続くボスラー選手には、初球カーブから投じると、2球目に高めのストレート、3球目は低めのフォークで連続三振とします。さらに3人目の石伊雄太選手は、ストレートとカーブで追い