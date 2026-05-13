エディー・ジョーンズHC日本ラグビー協会は13日、日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が試合でレフェリーに不適切な発言をしたとして、4試合の活動停止処分を科すと発表した。7月4日のイタリア代表戦までの4試合に参加できない。減俸と6月5日まで6週間の指導自粛も決めた。U23（23歳以下）日本代表を率いた4月のオーストラリア遠征での行為が問題とされた。ジョーンズ氏は「不快な思いをおかけした。自身の言