お笑い芸人の中山功太が5月12日にXを更新。「サバンナ」高橋茂雄とのトラブルに関し長文投稿を行い、波紋を広げている。【写真「毒舌で笑えたのが笑えなくなった」中山功太の謝罪ポスト「中山さんは5月5日に放送されたAMEBA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』内で、10年ほどにわたっていじめを受けた先輩芸人に関するエピソードトークを語りました。名前は出ていなかったものの、関西弁を使い、クリーンなイメージがあるとい