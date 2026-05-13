ドン・キホーテは5月15日、「涼風めぐる夢見ブランケット」(10,999円)、「もっと極冷感両面冷感サマーケット」(5,499円)などのひんやり寝具を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)で順次発売する。「涼風めぐる夢見ブランケット」(10,999円)○ファン付掛け布団「夢見ブランケット」発売これまでの「風で涼を取る」から「実際に空気を冷やせるか」へと価値基準がシフトしているなか、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」に