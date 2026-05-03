◇パ・リーグソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日みずほペイペイ）ソフトバンク・栗原のバットの勢いが止まらない。今季初めて4番に座り、0―0の3回に自身4本目となる満塁本塁打。チームトップ7号が最高の場面で飛び出し、「味方がつくってくれたチャンスだし、（打点は）勝ちに大きく関わるものなのでうれしい」と表情を緩めた。下位からの連打と四球でつないだ絶好機で楽天の先発・ウレーニャが投じたチェンジアップを