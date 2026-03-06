宮城県警は東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗とコーチ2人を単純賭博容疑で4日、書類送検した。主力の賭博発覚に、SNSでは「チームに影響出そう」などと衝撃が広がっている。 捜査関係者によれば、海外のオンラインカジノのサイトにアクセスし、金を賭けていたとのことだ。3人とも容疑を認めているという。球団が昨年2月に自主申告を呼びかけたところ、申告があったことから、宮城県警に相談してい