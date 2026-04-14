今シーズンも熱戦が続く、日本プロ野球。パ・リーグで首位のソフトバンクホークスを、2.5ゲーム差で追う東北楽天ゴールデンイーグルスについて、ある“珍事件”が話題になっている。【写真】「お宝になる」激レア商品と話題、楽天の“誤表記”ポケモングッズ楽天選手名フォントが誤表記4月11日に発表されたのは、楽天のオリジナルグッズに関する“謝罪文”だった。「楽天は、4月10日に人気ゲームシリーズ『ポケットモンスター