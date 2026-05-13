首相官邸政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが13日分かった。中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7〜9月を念頭に家計の負担を抑える。財源として予備費の活用に加え、2026年度補正予算の編成が選択肢としてあり、規模とともに焦点となる。複数の政府関係者が明らかにした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は米国とイランによる事実上の封鎖が続く。火力発電