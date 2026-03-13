ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われた。20枚の傍聴券を求めて約300人が集結した起訴状によると、2024年7月30日午前、東京都新宿区に駐車中のロケバス内で女性の胸を触ったほか、午後にも同区内で性的暴行を加えたとしている。◇斉藤慎二（さいとう・しんじ）1982年（昭57）10月26