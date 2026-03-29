2度の不倫報道も「俺ってさ、ダメだよね」犯行の一部始終に戦慄が入っている。不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）の第２回公判で、被害女性のＡさんから生々しい証言が飛び出した。そこで語られた“一文”に、斉藤被告を知る芸人仲間からは「何も変わってない」「いつもの悪いクセが出た」と声を揃える。被害女性のＡさんと斉藤被告とは‛24年７月の番組ロケで初対面。Ａさんによるとお店