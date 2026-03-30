2024年7月、ロケバスの車内で女性に性的な暴行を加えたとして、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の刑事裁判が東京地裁で開かれている。公判で明らかになった斉藤被告の常軌を逸した行動の数々に、SNSでは「本当に信じられない」との驚きの声や、「人間として許せない」といった怒りの声が次から次へと投稿されている。＊＊＊【写真を見る】“サンドイッチ”万引き逮捕の坂口杏里と笑顔を見せる、