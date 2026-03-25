番組収録中のロケバス内で20代女性に性的暴行を加え、不同意性交などの罪に問われている元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）が公判中もキッチンカーでバウムクーヘンの出張販売を続けている。【もっと読む】“性的暴行”ジャンポケ斉藤慎二被告の「悪質性」法廷で明らかに…邪悪が跋扈する歪んだテレビ業界の権力構造「24日から26日まで、埼玉・東松山市での出店をSNSで告知し《写真撮影なども行います》とP