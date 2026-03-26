「3月1日に初公判、17日に2回目の公判が行われました。判決が確定するまでは働くことも自由ですが、写真撮影にも応じるバームクーヘンの移動販売はタレント活動に等しい。それでも積極的に売りに出ているのは、よほど経済的に困窮しているのかもしれません」（芸能関係者）3月24日から26日にかけて、お笑いトリオ・元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）の姿は埼玉県東松山市にあった。国道沿いにあるラーメン店の広い駐車場で