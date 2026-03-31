番組収録中のロケバス内で20代女性に性的暴行を加えた疑いで、不同意性交などの罪で在宅起訴された元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。3月13日と17日に東京地裁で開かれた公判で、無罪を主張している。今後の裁判の展開が注目されるが、併せて耳目を引いているのが、本人のバウムクーヘン販売だ。週刊誌芸能記者はこう言う。【もっと読む】「なぜバウムクーヘン？」「なんで高崎で？」元ジャンポケ斉藤慎二被告の販売会