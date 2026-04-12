新年度がスタートしました。テレビ各局では、有名アナウンサーの退社が相次いでいます。芸能界では女優の広末涼子（45）が約1年ぶりに活動再開を発表しました。また、2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加え、不同意性交罪などに問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の裁判が始まりました。いつものメンバーが深掘りします。リポーター元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告の裁判が始まっ