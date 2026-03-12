大分市の高校で恒例の桂むき大会が行われ、調理師を目指す生徒が実習で学んだ包丁技術を披露しました。 【写真を見る】最長3メートル超え！高校で「桂むき大会」調理科の1年生が腕前競う大分 大分市の楊志館高校では、調理科の1年生を対象に毎年桂むき大会を開催しています。12日は生徒60人が参加し、直径8センチ、厚さ10センチのダイコンをどれだけ長くむいていけるかを競いました。この一年間和食の基礎を学んだ生徒