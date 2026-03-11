高市首相は11日夜、中東情勢の悪化に伴い高騰しているガソリンの小売価格を、今後「170円程度に抑制する」と表明した。原油価格が高騰した際にガソリンなどの小売価格の急騰を抑制するために政府が積み立てている燃料価格激変緩和対策基金の残高を活用し、軽油・重油・灯油も同様の措置をとる。高市首相は「中東情勢の先行きは予断を許さない」との見方を示し、「事態が長期化しても息切れすることなく持続的に国民生活を支えるべ