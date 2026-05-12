アメリカのトランプ大統領は11日、イラン情勢の悪化による燃料価格の高騰を受け、連邦ガソリン税を一時的に停止する考えを示しました。――連邦ガソリン税をどれくらい停止するのか？トランプ大統領「適切な時期が来るまで（停止する）。小さい割合だが、それでもお金だから」アメリカではガソリンを購入する際、1ガロンあたり18.4セント、＝日本円でおよそ29円の連邦ガソリン税が徴収されます。トランプ大統領は11日、イラン情勢