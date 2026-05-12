高市総理大臣は、イラン情勢を巡る国民への節約の要請と補正予算案の編成のいずれにも慎重な姿勢を示しました。参議院決算委員会でガソリンなどの消費抑制策を求めた野党に対し、高市総理は「現時点で国民に節約をお願いする段階にはない」と述べました。また、物価高対策も議論となりました。国民民主党・川合参院幹事長：早急な追加の経済対策を講じる必要性があるものと私は考えていますが、総理の見解をお聞かせください。高市