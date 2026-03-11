最新ITの展示会「CEATEC2025」＝昨年10月、千葉市美浜区の幕張メッセ大同生命保険は11日までに、中小企業の6割が生成人工知能（AI）を業務に活用できていないとの調査結果を発表した。従業員規模が小さい企業ほど取り入れている割合が低く、人材やノウハウの不足が導入の課題となっている。調査では、「活用したことがない」が60％に上った。「活用しているが頻度は少ない」は18％、「日常的に活用している」は13％だった。導