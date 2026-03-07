「世間の人に言われてたしかに落ち込む時もあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん』みたいな」2021年12月18日、神田沙也加さんが死去してから4年3カ月。元恋人の前山剛久のYouTubeでの発言が波紋を広げている。問題となっているのは、3月1日に公開された《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》というタイトルで投稿された動画だ。前山が2025年12月から「真叶（まなと）」の源氏名で勤務している六本木の