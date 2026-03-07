「世間の人に言われてたしかに落ち込む時もあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん』みたいな」

2021年12月18日、神田沙也加さんが死去してから4年3カ月。元恋人の前山剛久のYouTubeでの発言が波紋を広げている。

問題となっているのは、3月1日に公開された《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》というタイトルで投稿された動画だ。前山が2025年12月から「真叶（まなと）」の源氏名で勤務している六本木のメンズラウンジの代表取締役のYouTubeチャンネル「YUKIYA TV【公式】」に出演すると、沙也加さんについて言及した。

「動画内では、前山さんのこれまでの経歴を振り返るなかで『最後ミュージカルで頑張っている時に色々ニュースになった方と会って……頑張ったんですけど……』と言ったところで、YUKIYA氏が『ぶっちゃけさ、付き合ってる期間短かったでしょ？』『こっちからしたらさ、2カ月しか付き合ってない子が急にポーンみたいな』と発言。

さらに、『週刊文春』で報じられた神田さんとのLINEの内容についても『LINEがやばいみたいなのを叩かれて、アハハハハ。俺笑っちゃって（笑）』と笑みをこぼす場面もありました」（芸能記者）

その後、前山は当時の恋愛関係について説明。交際当時は別の恋人がいたため、神田さんからの交際の申し出を一度断ったものの、仕事で悩んでいた時期でもあり、最終的に神田さんとの関係を選んだという趣旨を語ったのだ。

また、神田さんが亡くなったことについては「もっと話してくれたらよかった」と述べたうえで、元交際相手や神田さんとの関係について「真剣に恋愛した結果だから」と語り、冒頭の発言をしている。これに対してX上では猛批判が相次いでいる。

《亡くなってる人がいるのにこうやって軽々しく笑いながら話す神経が怖い》

《知名度ある人と付き合ったら仕事増えるかな?みたいな感じだったってことでしょ…真剣に付き合うの重さが違いすぎる》

《ヘラヘラ笑って話すことではないと思う》

とくに2人の表情に違和感を覚える人が続出した。

「2人は居酒屋で飲酒しながら動画を撮っていて、テキーラで乾杯をする場面もありました。そして神田さんの自死という繊細な話題にもかかわらず終始笑顔でした。前山さんの発言が、仕事のために神田さんとの交際を利用したかのように聞こえた視聴者も多いようです。

さらに批判を呼んだのは、YUKIYA氏が『俺呪われないかな…（神田さんについて）喋って…アハハ』と笑った後、前山さんが『感情に身を任せて行動しすぎちゃって人に迷惑かけてるってことが多いと思うから何かもうちょっと話しあえば幸せになれたんじゃないかなとは思うけど』と発言したことです。故人を軽んじる発言だと受け取った人も少なくないでしょう。

芸能界復帰を目指して、将来は自身で芸能事務所を経営したいという前山さんですが、今回の発言によって世間の視線はいっそう厳しいものとなりそうです」（同前）

世間の目は決して甘くない。