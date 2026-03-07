お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が６日放送のＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。配信による芸人の巨額の投げ銭収入を暴露した。鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは「コンビ解散の危険行動」をテーマに授業を行った。危険行動の１つとして挙げたのが「１０代の女性ティックトッカーと投げ銭バトルをして勝利して泣いたら解散確定」。あまりもピンポイントなため共演者たちから「誰？」とツッコまれる