ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子金メダルのアリサ・リュウ（２０＝米国）がＳＮＳの意外な使用法を米誌「Ｐｅｏｐｌｅ」のインタビューで明かした。金メダル獲得で米国のヒロインとなったアリサは五輪前に約２５万だったインスタグラムのフォロワーが７２０万人を突破するなど、全米だけではなく全世界が注目する存在となった。アリサは「その数字は正確には把握できません。そのことについては考えていません」