5日、ベルリン中心部で、ドイツの兵役法に反対するデモに参加した若者ら（共同）【ベルリン共同】ドイツで5日、1月に施行された兵役法に反対するデモがあった。同法は2011年に事実上廃止した徴兵制を、兵役志願者が十分に集まらなかった場合に復活させることを視野に入れている。主催団体によると、首都ベルリンなど約150都市で10代の若者ら計約5万人が参加。イラン情勢が緊迫化し、ロシアのウクライナ侵攻が続く中、徴兵への懸