アメリカの人気歌手・ブリトニー・スピアーズさん（44）が、カリフォルニア州で飲酒運転の疑いで逮捕され、その後、釈放されていたことがわかりました。アメリカメディアによりますと、ブリトニー・スピアーズさんは4日夜、カリフォルニア州ベンチュラ郡で飲酒運転をした疑いで警察に逮捕されました。その後、5日朝には釈放されたということです。スピアーズさんは、5月4日にベンチュラ郡の裁判所に出廷する予定です。スピアーズさ