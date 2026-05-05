今年3月に米カリフォルニア州の高速道路を運転中に飲酒運転の疑いで逮捕された米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が4日、司法取引に応じて収監を免れたことが分かった。蛇行運転とスピード違反でカリフォルニア・ハイウェー・パトロール（CHP)によって逮捕されたスピアーズは、当時アルコールと少なくとも1種類の薬物の影響下にあったとされている。ベンチュラ郡上級裁判所で行われた審理にスピアーズの代理で出廷した弁護士が、