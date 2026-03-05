食卓のメインは、どんな料理ですか？肉や魚、野菜や卵など、さまざまな食材を組み合わせ準備しているのではないでしょうか。しかしいつの間にか同じような料理ばかり繰り返してしまう……そんな悩みがあるママもいるかもしれませんね。そんななかママスタコミュニティに魚料理について、こんな質問がありました。『お刺身、鮭のムニエル、ブリ大根、タラ鍋くらいしか、魚料理のレパートリーがない。みなさんの家庭では、どんな魚