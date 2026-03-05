＜魚料理のレパートリー＞いつも同じさかなで飽きた人に。みんなのアイディアをご紹介

食卓のメインは、どんな料理ですか？　肉や魚、野菜や卵など、さまざまな食材を組み合わせ準備しているのではないでしょうか。しかしいつの間にか同じような料理ばかり繰り返してしまう……そんな悩みがあるママもいるかもしれませんね。そんななかママスタコミュニティに魚料理について、こんな質問がありました。

『お刺身、鮭のムニエル、ブリ大根、タラ鍋くらいしか、魚料理のレパートリーがない。みなさんの家庭では、どんな魚料理が食卓に並びますか？　参考にさせてください』


投稿者さんは魚料理のレパートリーが少ないのが悩みのようですね。この投稿に「わかる」「うちも同じ」と共感するママ。一方「わが家で人気の魚料理がある」「いろいろな魚を食べている」と、魚料理を得意とするママもいました。この投稿に寄せられたママたちからの魚料理に関するコメント。さっそく今日の食卓に並べたくなる料理に、出あえるかもしれませんよ。

鮭、ブリ、タラでもメニューはいろいろ

はじめに投稿者さんが、鮭、ブリ、タラをあげているので、「その魚なら……」とおすすめの調理方法を教えてくれたママのコメントを紹介します。



『鮭ならキャベツと合わせてちゃんちゃん焼き。エノキとホイル焼きにしたり、ホワイトクリームをかけてグラタン風にして焼くとか。ひと口大に切ってフライもアリ』


『ゴボウと舞茸と一緒に炊き込みご飯にしたよ』


『白味噌を使って西京漬けにして焼く』


投稿者さんは「鮭のムニエル」が定番だそうですが、鮭は和風でも洋風でもさまざまな調理方法がある魚。このほかにも、バター焼き、クリーム煮などもありました。鮭はホワイトソースとも相性がいいですから、肉の代わりにグラタンやシチューに入れるのもアリではないでしょうか。

ブリ



『ブリなら照焼き』


『塩焼きでも、漬焼きでもフライパンに油をひいて塩コショウで焼くのもいい。南蛮漬け風にして玉ねぎたっぷりもおいしいよ』


『うちは、ブリの唐揚げ』


脂ののったブリは、塩のようなシンプルな調味料を使うと魚そのものの旨みがグッと引き立ちますよね。また照り焼きのような濃い味付けも合う魚。ご飯がどんどん進みそうですね！

タラ



『タラと大根おろしを麺つゆで煮たもの』


『フライにしたら、タルタルソースで食べる』


『アクアパッツァにしてもおいしい』


白身魚のタラは淡白な味ですから、ほかの食材と組み合わて調理すると旨みが増します。野菜をたっぷり使う料理、例えば投稿者さんのように鍋にするのもいいですし、オリーブオイルやトマトを使ったアクアパッツァやパエリアなどもおいしそう。またシンプルに煮魚やムニエルをすすめるママもいました。

お刺身以外も

また生魚については、お刺身以外にもこんなコメントが。

『海鮮丼や寿司』


『オクラを刻んでオクラ和え。山芋をすりおろして山かけとか』


このほかにも、漬け丼、洋風ならカルパッチョやマリネもありましたよ。鮭のたたきとイクラで作る海鮮親子丼はとっても簡単。お好みで刻み海苔や大葉を添えると風味が出ます。

どんな魚を使う？

みなさんの家庭でよく食べる魚との質問に、ママたちがあげた魚はおよそ30種類。イワシやアジ、サンマといったスーパーの鮮魚コーナーでお馴染みの魚から、セイゴ、パンガシウス、のどぐろ、アンコウなどの珍しい魚まで。ママたちが教えてくれた魚と調理方法を試してみたら、1か月くらいは日替わりで違う魚料理を食べられそう！

そして「魚料理の達人では？」と思ってしまうようなママが残してくれたコメントもご紹介します。

『旬の魚が安くておいしい。旬の魚を中心に食べるよ』


魚は季節によって獲れる種類が変わりますし、脂のりが違ってくるので旬の時期に食べるのがいいですよね。よく見かける魚も、旬を意識しながら選んでみてはいかがでしょうか。

「魚料理のレパートリーが少ない」と相談する投稿者さんに、寄せられたママたちからのコメントには、おいしそうな魚料理がズラリ。また投稿を読んだママのなかには「私もレパートリーが少ない」と、投稿者さんと同じ悩みを持っているママも少なからずいたようです。今回の投稿に寄せられた魚料理、気になるものがありましたら、ぜひ試してみてくださいね。