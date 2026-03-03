先日行われたラ・リーガ第26節のビジャレアル戦で圧巻のハットトリックを記録したバルセロナFWラミン・ヤマル。ここまでヤマルはクラブで通算43ゴール48アシスト、スペイン代表でも6ゴール12アシストを記録しており、18歳7ヶ月の時点でクラブと代表合わせた得点関与数が100を超えているのだ。このパフォーマンスをどれだけ長く続けるか未来のことは分からないが、少なくとも18歳時点での成績はリオネル・メッシやクリスティアーノ