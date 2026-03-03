先日行われたラ・リーガ第26節のビジャレアル戦で圧巻のハットトリックを記録したバルセロナFWラミン・ヤマル。



ここまでヤマルはクラブで通算43ゴール48アシスト、スペイン代表でも6ゴール12アシストを記録しており、18歳7ヶ月の時点でクラブと代表合わせた得点関与数が100を超えているのだ。



このパフォーマンスをどれだけ長く続けるか未来のことは分からないが、少なくとも18歳時点での成績はリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、キリアン・ムバッペといった近年のスーパースターを凌駕している。





バルセロナで10番を背負っていること、レフティーアタッカーであることから、ヤマルは何かとメッシと比較されがちだ。メッシはまだインテル・マイアミで現役を続けているものの、38歳を迎えた今キャリアの終盤に入っているのは間違いない。そのメッシと入れ替わるようにヤマルという新たな天才が出てきたのはサッカー界にとって非常にポジティブと言える。米『ESPN』にてグラハム・ハンター記者はヤマルの登場を『奇跡』と呼んでいる。「18歳7ヶ月時点でクラブと代表で100ゴール以上に関与しているのは、誇張抜きでも小さな奇跡だ。同じ年齢時点では、メッシとロナウドより得点関与数が95ゴール以上多く、ムバッペよりも60ゴール多い。それもヤマルは恥骨痛に悩まされながらの成績だ。この怪我は彼の成長を著しく阻害するか、戦列から遠ざけるものになるはずだった。しかし実際はそうではない。彼は痛みにも、メッシやロナウドとの比較にも、巨万の富による誘惑にも耐性があることを証明している。メッシに似た選手を今我々が見ているのはまさに奇跡と言える。メッシのすぐ後に新たな天才が現れ、それを目の当たりにできる特権があるのだ」恥骨痛に関しては完全に解決したわけではないため、慎重になるべきではある。しかしパフォーマンスレベルが怪物級なのは確かで、次なるサッカー界のスーパースターとして完成されつつある。メッシ級のレフティーはもう出てこないかと思われたが、ヤマルはメッシの領域にチャレンジできる逸材かもしれない。