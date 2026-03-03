厳しかった冬もようやく過ぎ去りつつあるこの頃…SNS上では青森ならではの"春の息吹"が大きな注目を集めている。【写真】雪の中から顔をのぞかせたのは…「天然の自転車が顔を出してきました。春は近い」とその模様を紹介したのは青森在住のフリーライター、工藤健さん（@Takeru_Kudo）。駅前とおぼしき場所で、溶けかけた雪の中から顔を出す無数の自転車。冬の間、ずっとこの場所にこれだけの自転車が埋もれていたとは驚きだ。工