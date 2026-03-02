ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を随時、紹介する。第３回は、昨秋の近畿大会で準優勝した智弁学園（奈良）の逢坂悠誠内野手（１年）。下級生にして強豪の４番を務める長距離砲は、憧れの父と同じユニホームで聖地の土を踏む。何度もマメをつぶした分厚い手で、夢への切符をつかんだ。昨秋は１年生にして強豪・智弁学園の４番を務めた逢坂は「楽しいです。好機で回っ