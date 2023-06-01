◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ツインズ戦のスタメンを外れた。メジャー１４試合目にして初のベンチスタート。ブルージェイズのシュナイダー監督は岡本について「ただの休養です。それ以外の理由はないです。ここまで全試合に出場してきたので一度深呼吸させるというか、リフレッシュさせ