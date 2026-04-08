◇インターリーグドジャースブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースが7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと激突。2回に山本由伸投手（27）と岡本和真内野手（29）のメジャー初対決が実現した。山本は、MVPに輝いた昨年のワールドシリーズ第7戦以来の敵地トロントでの登板となった。0―0の2回無死二塁に山本VS岡本のメジャー初対決が実現した。ボールカウント0―1から山本が投じた2球目のシンカー