敵地ブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドで「5番・三塁」の岡本和真内野手と対戦し、空振り三振に仕留めた。打席の直前、カナダで鳴り響いた日本人馴染みの音楽に視聴者が反応していた。大谷は初回に2安打を許し、2死一、二塁で岡本とメジャー初対戦。カウント1-2から、最後は100.1マイル（約161キロ）の剛速球で