【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】中国HCが「前代未聞の妨害」→富永が激昂中継ではリプレイ映像が流れず、視聴者も困惑したシーン。その“真相”が明らかになり、ファンの間で波紋を呼んでいる。中国代表のヘッドコーチ（HC）による前代未聞の妨害行為だ。日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対