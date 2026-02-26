京都府警が通信制大学「ＺＥＮ大学」の教授でメディア・アーティストの江渡浩一郎容疑者（５４）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕したことを受け、ＺＥＮ大学は２６日、おわびの声明を発表した。江渡容疑者は昨年１０月、京都市内のホテルに当時１５歳だった少女に現金を渡し、わいせつな行為をした疑い。同容疑者は「年齢は認識していなかった」と一部否認しているという。メディア・アーティストとして活動し