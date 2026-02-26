2月24日、今年で創業50年を迎える福岡県を代表するうどんチェーン店『資さんうどん』が公式Xを更新。『資さんうどん出汁について』と題し、《出汁は店舗で毎日、何回もとっており、手作りです。（経営陣が変わっても今後、変える方針はございません）》《使用している出汁の原材料・調味料等の取引会社は創業者・大西章資の頃より変わっておりません》など、出汁についての説明を行った。味の変化が指摘される『資さんうどん