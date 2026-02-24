ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）。トリプルアクセルを決めるなど堂々の演技に加え、そのキャラクターでも注目を浴びた。キス・アンド・クライで涙したした場面が“マイメロ泣き”であるとSNS上でバズっている。中井は銅メダルという結果を知ると涙。アリサ・リウらとハグを交わした後、両手を目の下に当て、しくしくと泣く時のリアクシ