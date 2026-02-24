ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）。トリプルアクセルを決めるなど堂々の演技に加え、そのキャラクターでも注目を浴びた。キス・アンド・クライで涙したした場面が“マイメロ泣き”であるとSNS上でバズっている。

中井は銅メダルという結果を知ると涙。アリサ・リウらとハグを交わした後、両手を目の下に当て、しくしくと泣く時のリアクションも見せていた。これがTikTokでバズり、様々なコメントがついている。

「この泣き方する子初めて見た」

「マイメロ泣きあまりにも可愛い」

「ファンになりました」

「仕草と演技の力強さのギャップが魅力です」

「えーんって感じでかわいい」

「愛嬌あるし仕草もカワイイし最強だね」

「マイメロ泣きって言うの？なんか全部が可愛いく見えちゃう」

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の泣き方から派生した「マイメロ泣き」というワードがネット上で使用されることがあり、今回若いTikTokユーザーの間で注目を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）