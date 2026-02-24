「この泣き方する子初めて見た」 フィギュア中井亜美の仕草にTikTokユーザー虜「愛嬌あるし最強」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）。トリプルアクセルを決めるなど堂々の演技に加え、そのキャラクターでも注目を浴びた。キス・アンド・クライで涙したした場面が“マイメロ泣き”であるとSNS上でバズっている。
中井は銅メダルという結果を知ると涙。アリサ・リウらとハグを交わした後、両手を目の下に当て、しくしくと泣く時のリアクションも見せていた。これがTikTokでバズり、様々なコメントがついている。
「この泣き方する子初めて見た」
「マイメロ泣きあまりにも可愛い」
「ファンになりました」
「仕草と演技の力強さのギャップが魅力です」
「えーんって感じでかわいい」
「愛嬌あるし仕草もカワイイし最強だね」
「マイメロ泣きって言うの？なんか全部が可愛いく見えちゃう」
サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の泣き方から派生した「マイメロ泣き」というワードがネット上で使用されることがあり、今回若いTikTokユーザーの間で注目を浴びていた。
（THE ANSWER編集部）