¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê56¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËºòÇ¯¤Î±ê¾åÁûÆ°¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÚÂ¼Í´°ì¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀèÇÚ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢²¶¤Ïº£¤Ï¡È°õ¾Ý°­¤¤¡É¤ÎÃÏ¤Ù¤¿¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£Ã¯¤âYouTube¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î?¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢À¨¤¯¹¥