北中米Ｗ杯に向かうサッカー日本代表を追いかけたドキュメンタリー映画「ＯＮＥＣＲＥＡＴＵＲＥ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が公開初日となる５日に更新され、作品のエンドロールで選手や関係者の名前に誤りがあることが確認されたとして謝罪した。Ｘでは「映画『ＯＮＥＣＲＥＡＴＵＲＥ』エンドロールにおける誤表記についてのお詫び」と題して、「映画『ＯＮＥＣＲＥＡＴＵＲＥ』のエンドロールにおきまして、記載され