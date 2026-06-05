ラジオNIKKEIの公式Xが5日に更新され、午後2時10分頃に停電の影響により、地上波放送が2分ほど無音になる放送事故が発生したとして謝罪した。同Xで「短波放送でお聴きのみなさんにお詫びを申し上げます。さきほど午後2時10分ころ、送信所エリアにおける停電の影響により、地上波放送が2分ほど無音になる事象が発生しました。ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。なお、radikoでは通常通りお聴き頂けます」と説明した。