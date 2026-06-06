ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦の試合前会見に臨み、先発する佐々木朗希投手（24）に期待を寄せた。佐々木は開幕当初こそ制球に苦しみ、自滅する登板が続いたものの直近3試合は安定した投球を見せ、前回5月30日（同31日）のフィリーズ戦では今季最速の100・4マイル（約162キロ）を計測するなど、5回1/3を3安打1失点。「令和の怪物」の剛球が復活した。ロバーツ監督は「