テレビ東京は5日、同局が放送している番組『種から植えるTV』（毎週日曜前11：30）で、視聴者プレゼントの抽選・発送が一定の期間、行われていなかったことが判明したと公式サイトで発表した。担当部署のミスとチェック体制の不備が原因とし、該当する放送回数は計170回、1700人分に上ると明らかにした。【画像】『※女性は見ないでください』テレ東の謎番組の放送内容サイトによると、番組では応募者の中から毎週当選者を選