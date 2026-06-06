タレントの長嶋一茂（60）が、5日放送のテレビ朝日系『ザワつく!金曜日』に出演。「ミスタープロ野球」として数々の伝説を残した父・長嶋茂雄さんが亡くなって1年となる現在の思いを語った。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組では石原良純似の赤ちゃんが登場したことをきっかけに家族の話題に。一茂は「あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど、本当に嫌だった父親と比較されるの