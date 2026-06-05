直近で、芸人のあいだで勃発した「いじめ告発」騒動。最終的にサバンナ高橋茂雄（50）が、R-1王者のピン芸人・中山功太（45）への言動について謝罪し、和解に至った。当初、実名は伏せられていたが、SNS上で"犯人探し"が行われ、高橋のスポンサー企業を巻き込むなど大きな騒動に発展した。【衝撃写真】"20キロダイエット&金髪"に変貌した木下かつては歌舞伎町ホスト挑戦も久しぶりの"コンビ復活舞台"で木本も笑顔後